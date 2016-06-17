موريتانيا تمنع الأجانب من العمل بشركة الاتصالات

سحبت الحكومة الموريتانية بشكل مفاجئ رخص عمل الموظفين الأجانب العاملين في أكبر شركة للاتصالات في البلاد، ومنعت السلطات العاملين في الشركة من دخول مكاتب الشركة، وسمحت فقط لاثنين منهم هما المدير العام والمدير الإداري والمالي.

وطالبت السلطات الموريتانية باستبدال الأجانب بعمال موريتانيين بدعوى حساسية مواقعهم الوظيفية، واستندت السلطات في قرارها المفاجئ إلى مذكرة صادرة منذ فترة من مفتشية الشغل الموريتانية والتي تمنع غير الموريتانيين من تولي مناصب إدارية حساسة داخل الشركة.

وفي رده على سؤال حول الإجراءات المتخذة تجاه العمال الأجانب، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ إنه لا استهداف لجنسية بعينها، وما حصل هو إجراء اتخذته مفتشية الشغل، ويتعلق بوجود موريتانيين تم استبدالهم بآخرين مع أن لهم الأسبقية في الاستثمارات وعقود العمل.

وأضاف الوزير أن شركات الاتصال توجد بها مراكز حساسة لها تداعيات أمنية، وينبغي التأكد من العاملين في هذه المراكز.