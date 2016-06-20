الرئيس الموريتاني: القمة العربية في موعدها

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أن #قمة_نواكشوط العربية السابعة والعشرين ستنعقد في موعدها المحدد وأن جميع الإجراءات تم اتخاذها لضمان نجاح هذه القمة.

جاءت تصريحات ولد عبد العزيز الاثنين على هامش زيارته لقصر المؤتمرات في نواكشوط حيث تفقد عددا من المرافق والمنشآت والشوارع في #نواكشوط التي تم تشييدها أو بناؤها بمناسبة تنظيم القمة بموريتانيا.

تأتي جولة الرئيس الموريتاني للورشات التي تسارع السلطات للانتهاء منها بعد أنباء تحدثت عن تأجيل افتتاح #المطار الجديد "أم التونسي" الذي كان مقررا افتتاحه أواخر هذا الشهر ليكون جاهزا لاستقبال ضيوف القمة العربية.

واطلع ولد عبد العزيز في بداية زيارته على جهود تأهيل وترميم دور الضيافة الموجودة بقصر المؤتمرات وقاعاته الرئيسية ومداخله والجهود المبذولة لتعزيز منشآته بفضاءات فسيحة لاستقبال الضيوف وضمان أحسن وسائل الراحة لهم.

واستمع رئيس #الجمهورية من مسؤولي وزارة التجهيز والنقل الى شروح حول مدى تقدم الأشغال والجهود المبذولة لاحترام الآجال والخصائص الفنية لهذه الأشغال ودورها في تحسين صورة المدينة وإعطائها وجهها اللائق خصوصاً أنها تستضيف أول قمة عربية منذ الاستقلال.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن الرئيس أعطى تعليماته للجهات المختصة بتوخي الجودة وتسريع وتيرة العمل واحترام المعايير المحددة في دفاتر الالتزامات، كما تفقد أشغال بناء وتوسعة 40 كيلومترا من الشبكة الطرقية الحضرية في مدينة نواكشوط، واطلع على عمليات ترصيف وشق للطرق استعدادا للقمة العربية الـ 27 المقررة في نواكشوط نهاية شهر يوليو القادم.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 8.8 مليارات أوقية (دولار واحد يساوي 340 أوقية) على نفقة الدولة، وسيساهم هذا المشروع في إعطاء العاصمة وجها حضاريا، كما أنه سيمكن من ربط وسطها بالمناطق الحديثة.