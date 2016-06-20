حمى "التسريبات" تقلق موريتانيا

بدأت في موريتانيا امتحانات الثانوية العامة بمشاركة 45 ألف مرشح، واتخذت السلطات إجراءات مشددة لمنع تسريب أسئلة الاختبارات خاصة بعد انتشار صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مخصصة لنشر اختبارات الثانوية العامة.

ودعت وزارة التعليم الطلبة المترشحين لمسابقة الباكلوريا إلى الالتزام بالتعليمات المتضمنة للاستدعاءات التي سلمت لهم وعدم الإخلال بالقوانين لأن ذلك سيعرضهم للطرد من القاعة والحرمان من الامتحان.

ويبلغ عدد المرشحين لمسابقة الثانوية العامة 45023 مرشحا، 20853 إناث و24170 ذكور، يتوزع على 119 مركزاً أغلبها في العاصمة نواكشوط.

وأثارت تسريبات الامتحانات جدلاً في عدد من الدول العربية أبرزها مصر والجزائر.