مجلس الشيوخ الموريتاني يرفض استقبال وزير بسبب "الإساءة"

رفض أعضاء مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية في البرلمان الموريتاني استقبال #الوزير المنتدب لدى #وزير_ الاقتصاد والمالية محمد ولد كمبو، في جلسة مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، بسبب الأزمة التي وقعت أخيرا بين الشيوخ والوزراء بعد أن طالب أعضاء الحكومة بإلغاء مجلس الشيوخ.

وقالت مصادر مطلعة إن الشيوخ رفضوا استقبال الوزير لأن وزير الاقتصاد و#المالية المختار ولد أجاي كان من ضمن الوزراء الذين أساؤوا لمجلس الشيوخ وقاموا بحملة ضده.

واضافت المصادر ان الوزير المنتدب ولد كمب انتظر حوالي ساعة داخل مباني مجلس الشيوخ قبل أن يغادر بعد أن تأكد ان الشيوخ يرفضون استقباله، وكان من المقرر ان يحضر الوزير جلسة للمصادقة على اتفاقية قرض بين #موريتانيا والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وفي المقابل استقبل مجلس الشيوخ في أولى جلساته يومي الاثنين وزير التعليم العالي و#البحث_ العلمي سيدي ولد سالم، باعتباره خارج #الوزراء الذين اساؤوا للمجلس على رأي الشيوخ.

وكانت غالبية اعضاء #مجلس _الشيوخ قد طالبت بإقالة عدد من #أعضاء الحكومة بسبب الاساءة للمجلس، واعتبر #الشيوخ ان تصريحات الوزراء عن أهمية المجلس ودوره وتأييدهم حله تسيء لمجلسهم وتدفع الرأي العام الى التصويت لصالح الغاء مجلس الشيوخ في حال تم طرح الدستور للتعديل.

وكان مجلس الشيوخ الموريتاني قد قرر استئناف أنشطته التشريعية ومواصلة جلساته بعد شد وجذب ورفض الشيوخ استقبال مشاريع #القوانين التي تحيلها الحكومة على المجلس الذي تنوي الأغلبية الرئاسية حله والغاء العمل به بعد تعديل الدستور.