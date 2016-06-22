موريتانيا في لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة لأول مرة

فازت موريتانيا لأول مرة بعضوية لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة، بعد منافسة قوية من عدة دول عربية، ورشحت موريتانيا الوزيرة السابقة ومسؤولة النساء في حزب الاتحاد الحاكم عيشة فال بنت فرجس.

وانتخبت موريتانيا في لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة بعد الجهود التي قامت بها مؤخرا للقضاء على التمييز ضد المرأة والخطة التي أقرتها الحكومة في هذا الصدد.

وخاضت عيشة بنت فرجس منافسة قوية مع مترشحات من عدة دول عربية من بينها لبنان وقطر والأردن.

وقد جاء انتخاب موريتانيا خلال أشغال البلدان المعنية بانتخاب أعضاء هيئات اللجان التعاهدية التي جرت في نيويورك من 21 إلى 23 من الشهر الجاري. ومثلت موريتانيا في هذه اللقاءات من طرف وفد برئاسة مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني الشيخ التراد ولد عبدالمالك، وسفير موريتانيا فى نيويورك محمد الآمين ولد الحسن، إضافة إلى ممثلين عن القطاعات المعنية.