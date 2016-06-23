موريتانيا تندد باستفزاز إيران للبحرين

نددت الحكومة الموريتانية بالتهديدات والأعمال الاستفزازية التي تعرضت لها مملكة البحرين من جهات إيرانية، واعتبرتها منافية للأعراف الدولية.

وقال بيان لوزارة الخارجية الموريتانية، إنه على إثر التهديدات المباشرة الأخيرة والأعمال الاستفزازية التي تعرضت لها مملكة البحرين من جهات إيرانية، والتي تعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي البحريني، فإن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تندد بهذه التهديدات المنافية للأعراف الدولية، لتعلن دعمها وتضامنها مع السلطات البحرينية بخصوص كافة الإجراءات التي تراها مناسبة للحفاظ على وحدتها الوطنية، وضمان استقرارها واحترام سيادتها.

وطالبت الخارجية "بضرورة الكف عن مثل هذه الممارسات المنافية للأعراف الدولية"، ودعت "الطرف الإيراني إلى الالتزام بمبادئ التعايش السلمي مع كافة جيرانه وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وبما يخدم أمن واستقرار شعوب المنطقة".