الأطباء يقاضون قناة موريتانية بسبب مذيع

قرر سلك الأطباء والصيادلة في #موريتانيا رفع دعوى قضائية ضد التلفزيون الرسمي بسبب برنامج طبي تبثه القناة في شهر رمضان يقدمه خبير تغذية عبدالفتاح ولد الدو، يقول الأطباء إنه "ينتحل" صفة خبير تغذية.

وقال السلك في بيان صادر عنه إنه قرر "رفع دعوى استعجالية ضد إدارة #تلفزيون #الموريتانية وضد المدعو عبد الفتاح ولد الدو"، وبرر السلك دعواه بما قال إنه "إصرارها على بث حلقات من برنامج صحي يقدم معلومات مغلوطة، من شخص منتحل صفة الخبير الغذائي".

ودعا #سلك #الأطباء #جميع المنتسبين فيه إلى #مقاطعة #برامج #التلفزيون #الرسمي حتى يوقف بث برنامج "غداؤنا داؤنا" الذي يقدم يوميا بعد أذان المغرب.

وكان سلك الأطباء و#الصيادلة قد طالب بوقف بث البرنامج وهو ما لم تستجب له #القناة، أكد سلك الأطباء أن #البرنامج يتضمن معلومات غير دقيقة ويحمل الكثير من المغالطات، واتهم مُقدمه بانتحال الصفة وتقديم معلومات خاطئة في برنامج يبث على #قناة رسمية.