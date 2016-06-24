حزب موريتاني يدعو لقطع العلاقات مع إيران

دعا حزب #موريتانيا الحكومة إلى قطع العلاقات مع إيران بسبب تنامي المد الشيعي في موريتانيا، وأكد الحزب أنه سيقوم بأنشطة بالتزامن مع تنظيم القمة العربية في نواكشوط لمطالبة القادة العرب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

وطالب حزب الحضارة والتنمية (موالاة) الحكومة الموريتانية بقطع العلاقات مع جمهورية إيران، وحذر بيان صادر عن المكتب التنفيذي للحزب مما وصفه بتنامي #المد_الشيعي في البلاد، وما يشكله من خطر وتهديد.

وقال إن إيران تقدم دعماً مشروطاً لبعض الهيئات والمنظمات وتستغل حاجة بعض الفئات الهشة في المجتمع لتمرير مشروعها التوسعي الذي تسعى من خلاله إلى زرع بذور الفتن والتنافر بين أفراد مجتمع واحد ظل عبر قرون طويلة يمارس شعائره وفق مذاهب أهل السنة والجماعة.

ودعا الحزب أنصاره لوقفة توعية بالتزامن مع افتتاح #القمة_العربية لأول مرة في موريتانيا لرفع المطالب للقادة العرب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران والعمل على معاملتها بالمثل.

وكانت الحكومة الموريتانية قد نددت قبل يومين بالتهديدات والأعمال الاستفزازية التي تعرضت لها مملكة البحرين من جهات إيرانية، واعتبرتها منافية للأعراف الدولية. وطالبت #إيران "بضرورة الكف عن مثل هذه الممارسات المنافية للأعراف الدولية".