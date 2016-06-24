ضبط 100 محمول في امتحان الثانوية العامة بموريتانيا

قالت وزارة التعليم الموريتانية إنه تم ضبط أكثر من مئة هاتف بحوزة بعض الطلبة الذين يجرون حاليا امتحانات الثانوية العامة إضافة إلى عمليات غش أخرى، وأوضحت أن المتلبسين بالغش حرموا من متابعة الامتحان كما يمكن حرمانهم من الترشح لمدة سنتين.

تتواصل ولليوم الثالث على التوالي امتحانات شهادة البكالوريا في 119 مركزا، منها 59 في #العاصمة #نواكشوط، بمشاركة 45020 مترشحا بينهم 20852 بنتا بنسبة 45.30%.

وقال مدير الامتحانات والمسابقات بوزارة التعليم اليدالي ولد مكت إن #الوزارة اعتمدت منهجية محكمة للرقابة والإشراف مكنت من الحد من الغش والتزوير بواسطة آليات خاصة منها تفتيش المترشح قبل الدخول إلى البناية وداخل الفصل، مما ساعد على اكتشاف حالات الغش.

وأشار إلى أن قطاع التعليم قام بحملة توعية على نطاق واسع للتحذير من مخاطر الغش واستخدام الهواتف أو إدخالها الى المدرسة وبينت الإجراءات القانونية المترتبة على المنتهكين لهذا الحذر.

وأضاف أن شهادة الثانوية العامة تكتسب أهمية على المستوى العالمي باعتبارها #المحطة الفاصلة بين التعليم #الثانوي والعالي، مما يتطلب العناية بها وجعلها محمية من الغش والتزوير للتمييز بين الطلبة الذين بذلوا جهودا في التحصيل #العلمي عبر أكثر من عقد من #الزمن وغيرهم من ممتهني الغش والتزوير.

وأكد في تصريحات أدلت بها لوكالة الأنباء الموريتانية أن البكالوريا تميزت هذه السنة بإدخال #التربية #الاسلامية ضمن مواد الامتحان انسجاما مع اهتمام السلطات العليا في الدولة بالخصوصيات الحضارية للشعب الموريتاني، وثمن الجهود التي بذلتها السلطات الإدارية والمصالح الجهوية والأمنية لإنجاح هذا الامتحان.