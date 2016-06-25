موريتانيا تنشئ محكمة لقضايا الرق

افتتحت السلطات الموريتانية #محكمة جنائية متخصصة في #قضايا_العبودية هي الثانية من نوعها في #البلاد، وأشرف وزير العدل إبراهيم ولد داداه الجمعة بالعاصمة #نواكشوط على افتتاح #المحكمة_الجنائية "الجنوبية المتخصصة في مجال محاربة العبودية"، حيث اكد ان هذه المحكمة التي يأتي افتتاحها بعد انطلاقة عمل المحكمة المماثلة للجهة الشرقية في النعمة، ستتخصص بالنظر في كافة القضايا المتعلقة بالاسترقاق ومحاربة العبودية وذلك في وقت ينتظر فيه افتتاح محكمة الجهة الشمالية في نواذيبو.

وأوضح ان بدأ العمل بهذه المحكمة يؤكد عزم الحكومة على محاربة اثار الرق والتزامها بالمواثيق الدولية التي صادقت عليها والمضمنة في خارطة الطريق التي تعهد الوزير الأول يحيى ولد حدمين بتنفيذها.

وكانت الحكومة الموريتانية قد قررت انشاء #محاكم جنائية متخصصة في مجال محاربة العبودية، وهي المحاكم الأولى من نوعها في البلاد، وأصدرت #مرسوما يحدد مقر ودائرة الاختصاص الترابي لمحاكم الرق حيث سيتم في البداية إنشاء ثلاث محاكم جنائية مختصة، تطبيقا للقانون الصادر في شهر سبتمبر الماضي.