موريتانيا.. إيقاف برنامج تلفزيوني يقدمه خبير تغذية مزيف

أوقف التلفزيون الموريتاني بث برنامج يقدم "نصائح طبية" بعد أن رفع سلك الأطباء دعوى قضائية ضد إدارة التلفزيون بدعوى أن مقدم البرنامج ينتحل صفة "خبير التغذية"، ورغم أن القناة كانت تبث برنامج "غذاؤنا دواؤنا" في وقت الذروة بعد رفع أذان المغرب وحققت نسب مشاهدة كبيرة في رمضان، إلا أنها اضطرت إلى وقفه بعد اتفاق مع الأطباء.

وأعلن سلك الأطباء والصيادلة في موريتانيا عن التوصل لاتفاق ينهي الأزمة التي كانت قائمة مع إدارة القناة بخصوص البرنامج الذي يقدمه عبد الفتاح ولد الدو الذي يعرّف نفسه بأنه خبير تغذية، فيما ينفي سلك الأطباء أية علاقة له بالطب، ويتهمه بانتحال صفة خبير أغذية.

وكان سلك الأطباء والصيادلة قد أعلن عن رفع دعوى قضائية ضد التلفزيون الرسمي، وبرر السلك دعواه بما قال إنه "إصرارها على بث حلقات من برنامج صحي يقدم معلومات مغلوطة، من شخص ينتحل صفة الخبير الغذائي".