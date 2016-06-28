الغلاء غيب "مشروبات رمضان" عن مائدة الموريتانيين

في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى ما فوق 40 درجة مئوية في أغلب المدن الموريتانية، وجد تجار #العصائر والألبان فرصة كبيرة لتسويق بضائعهم وتحقيق أرباح كبيرة باستغلال إقبال الصائمين في #شهر_رمضان على العصائر الباردة التي تطفئ ظمأ الصائمين وتقضي على العطش وتمدهم بالحيوية والطاقة.

وإضافة إلى المتاجر الخاصة ببيع العصائر المعلبة تنتشر في الأسواق وأمام أبواب #المساجد وفي ساحات محطات النقل، وملتقيات الطرق، "بسطات" شعبية تعرض أنواعا مختلفة من العصائر المعلبة والسائلة المحضرة محلياً، إضافة إلى المساحيق التي تعرف إقبالاً كبيراً بسبب انخفاض ثمنها وانتشار بيعها في كل مكان دون الحاجة إلى مبردات أو طاولات عرض.

ومع ارتفاع درجات الحراراة وغلاء الأسعار أصبحت مشروبات "البودرة" تمثل جزءاً رئيسياً من موائد الإفطار لا تكاد تخلو منها أي سفرة رمضانية، وما إن ينطلق مدفع الإفطار حتى تتهافت الأيدي نحوها لشرب كميات كبيرة منها رغم تحذير الأطباء من خطورة هذه العصائر التي تعرض رغم انتهاء فترة صلاحياتها في غفلة من السلطات، إضافة إلى خطورة المركبات الصناعية التي تضاف لها والتي تجعلها غير صحية وليست لها فائدة علاجية مثل العصائر والمشروبات الطازجة.

وتباع العلبة الواحدة من بودرة العصائر بسعر متدن 50 أوقية للوحدة (دولار واحد يساوي 340 أوقية) فيما يتجاوز سعر العصائر السائلة والمعلبة دولارين للعلبة.

ويقول التاجر محمود ولد لعروسي إن شهر الصيام يشكل ذروة موسم الإقبال على عصائر البودرة بسبب الحر وطول سعات الصيام، ويضيف أن نكهة البرتقال والتفاح وطعم المشروبات الغازية الأكثر طلباً.

ورغم تحذير جمعيات حماية المستهلك من خطورة هذه العصائر وضرورة التفريق بين "عصير" و"شراب الفاكهة" المصنوع من نكهات صناعية تعطيه طعم الفاكهة المطلوبة، لم يجد المستهلكون بديلاً عن بودرة العصائر لتعويض غياب مشروبات رمضانية كانت دوماً حاضرة بقوة على موائد رمضان، لكن ارتفاع أسعار الفواكه والنباتات الإفريقية التي تحضر منها العصائر الإفريقية دفع المستهلكين إلى شراء عصائر البودرة.

ومن أشهر العصائر الإفريقية في #موريتانيا مشروب "البيصام" ذي اللون الأحمر القاني والذي يحتل مكانة خاصة في موائد الموريتانيين، ويتم تحضيره بوضع نبات الكركديه في الماء ثم يصفى بعد مدة زمنية محددة ويحلى بالسكر ويقدم كعصير مفيد يفتح الشهية ويسهل الهضم ويخفض ضغط الدم المرتفع ويزيد من سرعة دوران الدم ويقوى ضربات القلب.