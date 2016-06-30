رئيس حزب موريتاني يطالب بتغيير سن الترشح للرئاسة

أعلن مسعود ولد بلخير رئيس حزب التحالف الشعبي بموريتانيا أنه سيطرح خلال الحوار الوطني الذي سنطلق قريبا قضية إلغاء السقف الأعلى لسن الترشح للرئاسة والمحدد بـ 75عاما، وقال ولد بلخير إنه "سيصر على هذا الاقتراع حتى يتمكن من جر رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه للمشاركة في الحوار الوطني".

وقال ولد بلخير الذي يعتبر ممثل شريحة "الحراطين" التي استعبدت سابقا، وأحد اهم زعماء المعارضة السابقة قبل ان يصبح من الموالاة، من الظلم أن أكون أنا وأحمد ولد داداه محرومين من رئاسة موريتانيا، ونحن ما زال لدينا طموح لها.

ويثير موضوع سن الترشح للرئاسة جدلا واسعا في الساحة السياسية، حيث يحدد الدستور الموريتاني الحد الأقصى لسن المرشحين للرئاسة في 75 عاما، وهذا يعني أن زعيم المعارضة أحمد ولد داداه ومسعود ولد بلخير رئيس حزب التحالف الشعبي، لن يتمكنا من الترشح للانتخابات بسبب سنهما الذي سيتجاوز 75 عاما وقت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية.

وتحاول أحزاب الموالاة إغراء زعماء المعارضة بإلغاء السقف الأعلى لسن الترشح للرئاسة والمشاركة في الحوار الوطني الذي سيتمخض عنه طرح الدستور للتعديل، لكن احزاب المعارضة ترى ان هذه المحاولة الهدف منها هو تعديل الدستور للسماح للرئيس الحالي بالترشح للمرة الثالثة.

ويحدد الدستور الموريتاني الحد الأقصى لتولي الرئاسة في فترتين فقط تمتد كل منهما خمسة أعوام.

وكان أحمد ولد داداه قد اعلن أنه يرفض تغيير الدستور والمساس بسن الترشح، ويشترط للمشاركة في الحوار الوطني تطبيق ممهدات الحوار التي طرحتها المعارضة.