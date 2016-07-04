انتخاب رئيس أدباء موريتانيا بعد تدخل القضاء

فاز الكاتب #محمدو_ولد_أحظانا برئاسة #اتحاد_أدباء_موريتانيا بعد الأزمة الحادة التي عاشها الاتحاد وأدت إلى تأجيل انعقاد المؤتمر عدة مرات وتدخل القضاء الذي حكم بوجوب انعقاد المؤتمر.

وانتخبت الجمعية العامة لمؤتمر الأدباء و #الكتاب_الموريتانيين في مؤتمرها الـ10 مكتبا تنفيذيا جديدا برئاسة محمدو ولد أحظانه ونائبه الأول #أوليد_الناس_ولد_الكوري_ولد_هنون والأمين العام للاتحاد #أحمد_ولد_الوالد.

وجرى انعقاد المؤتمر تحت إشراف لجنة قضائية يرأسها أحمدو بمب ولد محمد محمود كاتب ضبط في غرفة المحكمة المدنية بولاية #نواكشوط الغربية والشيخ ولد أباه عدل منفذ وأعضاء من الاتحاد.

وحصل المكتب الجديد على 498 صوتا من أصل 697 صوتا هي العدد الإجمالي للمسجلين في سجل الاتحاد من الأدباء والكتاب.

وأكد رئيس الاتحاد محمدو ولد أحظانه في كلمة بمناسبة انتخابه أن المؤتمر تميز بدخول مجموعة كبيرة من الشباب المبدعين، مما يعتبر حدثا بارزا في تاريخ الاتحاد. وأوضح أن المكتب الجديد سيعمل على دعم الإبداع الأدبي وسيشجع الشباب من خلال نواديه وجمعياته على تنظيم الأنشطة الأدبية والمهرجانات الثقافية والمشاركة في التظاهرات الثقافية الجهوية والقارية.

وتم ولأول مرة في تاريخ الاتحاد تقديم شهادة تكريم في المؤتمر العام للكاتب والأديب محمد كابر هاشم الرئيس السابق للاتحاد على ما بذله من جهد في الرقي بالاتحاد إلى المستوى الذي وصل إليه، وغاب عن المؤتمر كتلة الإبداع التي يقودها الشاعر محمد ناجي الإمام.