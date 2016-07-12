موريتانيا.. إحالة 23 "ناشطاً" إلى السجن

أحالت النيابة العامة في #موريتانيا 23 قياديا من #حركة_إيرا إلى السجن المدني #دار_النعيم في انتظار محاكمتهم بتهمة الاعتداء على قوة عمومية والتحريض على أعمال الشغب.

وكانت نشطاء حركة "إيرا" التي تدافع عن حقوق #المسترقين قد قادوا مسيرة أمس الاثنين للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحركة، وقد قامت السلطات الأمنية باعتقال عدد من نشطاء الحركة المشاركين في الاحتجاج.

وتم عرض معتقلي حركة "إيرا" على النائب العام في ولاية #‎نواكشوط الغربية، حيث قرر إحالتهم إلى السجن ووجه لهم تهما تتعلق باستعمال القوة وتعطيل القانون والاعتداء على موظفين وتخريب ممتلكات عامة وخاصة أثناء ترحيل حي عشوائي وسط العاصمة نهاية الشهر الماضي.

وشنت السلطات الأمنية حملة اعتقالات في صفوف الحركة نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي بعد اندلاع مواجهات دامية بين الشرطة وسكان حي عشوائي، أصيب خلالها عدة أفراد من الشرطة، واتهمت السلطات نشطاء الحركة بالمسؤولية عن هذه الأحداث الدامية وتحريض السكان على عدم تنفيذ الاتفاق الذي تم بين السلطات وسكان الحي العشوائي.