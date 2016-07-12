موريتانيا.. الشرطة تفرق مسيرة بالهراوت وتعتقل متظاهرين

اعتقلت الشرطة الموريتانية عدد من المحتجين بسبب مظاهرة غير مرخصة نظمتها حركة "إيرا" التي تدافع عن حقوق العبيد السابقين، وفرقت الشرطة بالقوة مسيرة انطلقت من وسط العاصمة نواكشوط وكانت ستنتهي عند مقر وزارة العدل لولا تدخل الشرطة التي استخدمت الهراوات ومسيلات الدموع التي أسفرت عن حالات اختناق في صفوف المتظاهرين.

وكانت حركة "إيرا" المناهضة للعبودية قد دعت الى التظاهر في العاصمة احتجاج على اعتقال العشرات من قيادات الحركة بعد أحداث حي "بوعماتو" بنواكشوط حين تم ترحيل آلاف من ابناء شريحة "الحراطين" التي عانت من العبودية، من حي عشوائي وسط العاصمة الى حي على اطراف نواكشوط.

وهذه هي المرة الأولى التي تعود فيها حركة "إيرا" للاحتجاج منذ إطلاق سراح رئيسها بيرام ولد اعبيدي ونائبه إبراهيم ولد بلال.

وتتهم السلطات أكثر من 20 شخصا من قيادات حركة "إيرا" على رأسهم نائب رئيسها، أمادو تجان جوب، ومسؤول الحركة في مدينة نواذيبو، بقيادة الاحتجاجات التي وقعت في الحي المعروف بـ"حي بوعماتو"، منذ نحو اسبوعين، ووجهت لهم عدة تهم تشمل "استعمال القوة، والعصيان في الشارع، والاعتداء على القوة العمومية".