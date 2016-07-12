وفد عسكري سعودي يزور موريتانيا

يقوم وفد عسكري #سعودي رفيع المستوى بزيارة لموريتانيا، يلتقي خلالها عددا من القيادات العسكرية والأمنية الموريتانية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون العسكري بين البلدين، كما أنها تأتي قبل أيام من انعقاد #القمة_العربية السابعة والعشرين بـ #نواكشوط .

وحظي الوفد الذي يرأسه محمد بن عبدالله العائش، مساعد وزير الدفاع السعودي، باستقبال من طرف الرئيس محمد ولد عبدالعزيز القائد الأعلى للقوات المسلحة #الموريتانية .

وحضر المقابلة وزير الدفاع الموريتاني جالو ممادو باتيا، والفريق محمد ولد الشيخ محمد أحمد، قائد الأركان العامة للجيوش، واللواء البحري إسلكو ولد الشيخ الولي قائد الأركان البحرية.

كما حضر من الجانب السعودي العميد الركن عادل البلوي، وسعادة هزاع بن ضاوي المطيري سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى موريتانيا.