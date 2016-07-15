سجن صحفي موريتاني رمى وزيرا بحذائه

قضت محكمة موريتانية بالسجن النافذ ثلاث سنوات على الصحفي الشيخ باي ولد محمد الذي رمى وزير الثقافة بحذائه، واتهمت المحكمة الصحفي باستخدام "العنف، والاعتداء المادي، وإهانة سلطة عمومية أثناء أداء مهمتها".

وكان الشيخ بايّ الصحفي والناشط في حركة "25 فبراير" الشبابية قد فاجأ الجميع في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة حين قام برمي حذائه نحو وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ، متهما إياه بالكذب.

ولم يصب الوزير بالأذى حيث ارتطم الحذاء بالحائط خلفه، وقبل أن تصل إليه أيدي رجال الأمن تمكن الصحفي الشيخ باي من إلقاء منشورات تنتقد وزراء في الحكومة وتتهمهم بالفساد. وتم توقيف الصحفي من قبل عناصر الأمن المرافقين للوزير واقتياده لجهة مجهولة.

ونظمت حركة "25 فبراير" عدة وقفات احتجاجية أمام السجن المدني بالعاصمة نواكشوط، تضامناً مع الشيخ باي، كما أعلنت الحركة مسؤوليتها عن الحادث.