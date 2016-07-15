عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية المغرب العربي موريتانيا

سجن صحفي موريتاني رمى وزيرا بحذائه

المصدر: نواكشوط – سكينة اصنيب
الصحفي الشيخ باي
رابط مختصر

قضت محكمة موريتانية بالسجن النافذ ثلاث سنوات على الصحفي الشيخ باي ولد محمد الذي رمى وزير الثقافة بحذائه، واتهمت المحكمة الصحفي باستخدام "العنف، والاعتداء المادي، وإهانة سلطة عمومية أثناء أداء مهمتها".

وكان الشيخ بايّ الصحفي والناشط في حركة "25 فبراير" الشبابية قد فاجأ الجميع في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة حين قام برمي حذائه نحو وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ، متهما إياه بالكذب.

ولم يصب الوزير بالأذى حيث ارتطم الحذاء بالحائط خلفه، وقبل أن تصل إليه أيدي رجال الأمن تمكن الصحفي الشيخ باي من إلقاء منشورات تنتقد وزراء في الحكومة وتتهمهم بالفساد. وتم توقيف الصحفي من قبل عناصر الأمن المرافقين للوزير واقتياده لجهة مجهولة.

ونظمت حركة "25 فبراير" عدة وقفات احتجاجية أمام السجن المدني بالعاصمة نواكشوط، تضامناً مع الشيخ باي، كما أعلنت الحركة مسؤوليتها عن الحادث.

كلمات دالّة

#موريتانيا, #حقوق, #حريات, #صحافة
إقرأ أيضاً فقهاء موريتانيون: قناة دينية بثت آيات وأحاديث بها أخطاء فقهاء موريتانيون: قناة دينية بثت آيات وأحاديث بها أخطاء 07:35 GMT
إقرأ أيضاً القمة العربية تحت الخيام في موريتانيا القمة العربية تحت الخيام في موريتانيا 10:29 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر