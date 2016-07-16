الرئيس الموريتاني يحيي خصال أردوغان القيادية

هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز نظيره التركي رجب طيب أردوغان بعودة الاستقرار والديمقراطية لتركيا "بعد فشل التمرد الذي قامت به بعض العناصر العسكرية ضد النظام الديمقراطي"، كما هنأ من خلاله "الشعب والحكومة التركيين الشقيقين".

وحيا ولد عبد العزيز في رسالة وجهها للرئيس التركي "الخصال القيادية التي برزت في إدارة الأزمة بحنكة وشجاعة" مشيدا بـ"الدور الكبير الذي لعبه الشعب التركي بتصديه الشجاع للمحاولة اليائسة وإفشالها وما أظهره من وطنية ونضج سياسي عميق وتمسك كبير بنظامه الديمقراطي ومكتسباته".

وأكد "وقوف الشعب الموريتاني وحكومته إلى جانب الشعب التركي الشقيق وقيادته في هذه اللحظات الدقيقة".