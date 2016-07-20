موريتانيا: مستوى التمثيل في قمة نواكشوط سيفوق التوقعات

أفاد وزير موريتاني أن مستوى التمثيل الرسمي في #القمة_العربية التي تنطلق قريبا بنواكشوط سيكون فوق كل التوقعات، مبرزا أن القرارات التي ستصدر عنها ستكون على مستوى الآمال المعلقة عليها من طرف الأمة العربية، التي يعيش معظم شعوبها في ظروف استثنائية على المستويات الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية.

وقال وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ لدى استقباله البعثة الإعلامية المعتمدة لدى #الجامعة_العربية المكلفة بتغطية القمة العربية، إن الشعب الموريتاني بكل أطيافه سيستقبل الضيوف الأشقاء بحفاوته المعهودة وضيافته الأصيلة، ولن يدخر جهدا في أن يكون استقبال الملوك والرؤساء والقادة العرب متميزا.

وقدم وزير الثقافة للإعلاميين العرب عرضا عن تاريخ نشأة موريتانيا وما بذله علماؤها وشيوخها من جهود تكللت بالنجاح في نشر الإسلام وعلوم اللغة العربية في إفريقيا، وأوضح حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن موريتانيا أكملت استعدادها وتحضيرها لانعقاد قمة الأمل العربية في ظروف جيدة، مشيدا بمناخ الأمن والاستقرار الذي تعرفه موريتانيا، مؤكدا أنه منذ سنوات لم يسجل أي اختراق للأمن من طرف الجماعات الإرهابية.

وفي رده على سؤال حول ما تم تحضيره في الجانب الثقافي للمشاركة في القمة بوصف #موريتانيا معروفة بكونها بلد المليون شاعر، قال الوزير إنه تم تنظيم قرية ثقافية بالملعب الأولمبي، سيتعرف من خلالها ضيوف المؤتمر على التنوع الثقافي الذي تتميز به موريتانيا.