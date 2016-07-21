الإناث يتصدرن قائمة المتفوقين في باكلوريا موريتانيا

تصدرت طالبات #موريتانيا قائمة الناجحين في #الثانوية_العامة في جميع الشعب باستثناء شعبة الآداب العصرية التي سيطر عليها الذكور، ووفق للنتائج التي أعلنت وزارة #التعليم . وقد تصدرت الطالبة خديجة محمد حد قائمة الناجحين في نتائج الباكلوريا العلمية، بمعدل 15.77 من 20.

واحتلت الطالبتان أم سلمة محفوظ عمي التي حصلت على معدل 16.48 من 20، وفاطمة الحسن عبد الحميد، التي حصلت على معدل 16.31 من 20، المرتبتين الأولى والثانية في قائمة الناجحين في امتحانات الثانوية العامة شعبة الرياضيات.

وتفوقت الطالبة أم كلثوم محمد محمود الشيخ احمدو، في شعب الباكلوريا للآداب الأصلية، وتصدرت قائمة الناجحين بمعدل 13.66 من 20.

واستطاع الذكور تصدر نتائج شعبة واحدة فقط هي الآداب العصرية، حيث تصدر الطالب سيدي محمد محمد الأمين حميده، هذه الشعبة بمعدل 13.31 من 20.

وبلغت نسبة الناجحين في الدورة الأولى من امتحان الثانوية العامة 6% فقط، ومن المتوقع أن ترفع نتائج الدورة الاستدراكية الثانية نسبة الناجحين.