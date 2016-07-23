وزراء الخارجية العرب يناقشون جدول أعمال القمة

ناقش وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم التحضيري لمجلس #جامعة_الدول_العربية على مستوى القمة في دورتها السابعة والعشرين بقصر المؤتمرات في نواكشوط، جدول أعمال القمة التي تنطلق الاثنين، ومشاريع القرارات التي أعدها المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين في اجتماعهم قبل يومين، إضافة إلى مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة الذي جرت أعماله أمس.

وأكد وزير الخارجية الموريتاني الذي ترأس الاجتماع اسلكو ولد أحمد ازيد بيه أن هذا الاجتماع التحضيري ينعقد في ظل أوضاع خاصة تمر بها المنطقة العربية وتتطلب تكثيف التشاور لاعتماد مقاربات تواكب التطلعات المعقودة على قمة #نواكشوط .

وأضاف أن القادة العرب سيجتمعون لاستعراض جدول أعمال حافل بمجمل الاهتمامات العربية المشتركة معبراً عن يقينه في كون هذه الدورة ستدشن لمرحلة جديدة من تاريخ العمل #العربي المشترك أساسها التضامن ونبذ الفرقة وتحقيق المصالحة الوطنية وإضفاء جو من الصفاء والانسجام على العلاقات العربية سعيا لبلوغ الغايات التي تأسست من أجلها جامعة الدول العربية.

وأوضح الوزير أن انعقاد هذه القمة في نواكشوط وفي الظروف الإقليمية والدولية الراهنة عميق في دلالته على موريتانيا على الاضطلاع بدور فاعل في تمتين أواصر العلاقات العربية البينية عبر الحفاظ على انتظام العمل العربي.

وأكد أن قمة نواكشوط ستمثل انطلاقة لعمل عربي يقوم على تفعيل التعاون والتشاور للتصدي للأزمات العربية وفي مقدمتها استشراء العنف متعدد الجنسيات في الأقاليم والعقول المحصنة والاصطفاف الطائفي والمذهبي وانتشار السلاح وانهيار المؤسسات وغيرها من عولمة الظواهر الراهنة مما يستوجب اليوم أكثر من ذي قبل النظر للقضايا المصيرية بكثير من الواقعية والتعقل مع الأخذ بحذر بالغ بوادر تشكل نظام إقليمي جديد.

بدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن المضي قدما في عملية الإصلاح والتطوير يحتل أهمية قصوى في هذه الفترة التي تشهد فيها المنطقة العربية ومحيطها تحولات كبرى وتحديات جسام ما يتطلب تجديد أساليب العمل وإنجاز كافة المشاريع الرامية إلى الارتقاء بآليات وهياكل العمل العربي المشترك.

وأضاف أن القضية الفلسطينية ظلت على امتداد العقود السابقة وستظل القضية المركزية للأمة العربية باحتلالها الأولوية القصوى في أجندة العمل العربي المشترك كما سيبقى الاحتلال الإسرائيلي للأراضي لفلسطين يمثل تهديدا أساسيا للأمن القومي العربي الذي يتوقف تحقيقه في منطقة الشرق الأوسط على حل #القضية_الفلسطينية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ووصف أبو الغيط #المبادرة_الفرنسية بأنها قد "تمثل فرصة مواتية لتصحيح المسار وإنهاء الاحتلال".

وأشار إلى وجود تهديدات مباشرة للأمن الإقليمي العربي ناجمة عن الأزمة السورية وتطورات الأوضاع في العراق واليمن وليبيا مما يتطلب تحركات سريعة وجادة لإيجاد حلول سياسية من شأنها إعادة الأمن والاستقرار إلى هذه الدول.