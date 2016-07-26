أبو الغيط: قمة نواكشوط حققت أهدافها

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية #أحمد_أبو_الغيط إن القمة العربية حققت أهدافها، وأوضح أن القمة ركزت على الجوانب الاقتصادية في العمل العربي المشترك.

وأكد أبو الغيط في المؤتمر الصحافي الختامي لأعمال القمة العربية التي انعقدت بنواكشوط، أن هناك مشكلات تقيد عمل الجامعة العربية، وأنه عازم على تطويرها، وإشراك العرب في حل أزماتهم.

وبخصوص القوات العربية المشتركة أعلن أبو الغيط أنه لا يستطيع تقديم معلومات مفصلة عن تقدم تشكيل القوات بسبب طابعها السري.

وأكد أنه أرسل تقريرا من 20 صفحة لقادة الدول ووزراء الخارجية ووزراء الدفاع العرب حول القوات العربية المشتركة، مشيرا إلى أن القادة العرب طلبوا منه إجراء مزيد من المشاورات للتوصل لتفاهمات حول تشكيل القوة.

وأكد أبو الغيط أن صيانة الأمن القومى ومكافحة الإرهاب أصبحت أمرا ضروريا يتطلب تضافر كل الجهود العرببة، لافتا إلى أن هناك إجماعا عربىا بهذا الخصوص.

وقال إن #موريتانيا استطاعت تنظيم قمة عربية ناجحة بكل المقاييس، رغم ضيق الوقت، وأضاف أنهم لم يشاهدوا أي شيء يمكن التعقيب عليه بشكل سلبي خلال تنظيم موريتانيا لهذه القمة.

إلى ذلك تعهد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن القمة العربية المنعقدة الاثنين بالعاصمة #نواكشوط.