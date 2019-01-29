رئاسيات موريتانيا.. الحزب الحاكم يرشحّ وزير الدفاع

أعلن حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم في موريتانيا، ترشيح وزير الدفاع الحالي، محمد ولد الغزواني، للانتخابات الرئاسية المقررة الصيف المقبل.

وأكدّ وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، سيدي محمد ولد محم، الذي يرأس كذلك الحزب الحاكم، في تغريدة عبر صفحته بموقع "تويتر"، أنه وقع الاختيار على وزير الدفاع محمد ولد الغزواني، من أجل "استمرار المشروع الوطني الرائد".

وكتب قائلاً "اختيار الوزير محمد ولد الغزواني ليكون مرشحنا كنظام في الانتخابات الرئاسية المقبلة في موريتانيا، يشكل أفضل خيار، لاستمرارية هذا المشروع الوطني الرائد، مشروع الأمن والديمقراطية والتنمية الذي أسسه وقاده رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز".

وولد الغزواني (63 سنة)، شغل منصب قائد لأركان الجيش الموريتاني منذ 2008 حتى نوفمبر 2018، تاريخ تقاعده، قبل أن يعيّن في الشهر نفسه، وزيرا للدفاع، وهو من أكثر الأشخاص المقربين من الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.

ومن المتوقع أن يجد ولد الغزواني نفسه في طريق مفتوح ليكون رئيس موريتانيا القادم، خلفا لولد عبد العزيز الذي أعلن منتصف الشهر الجاري عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، ورفض مبادرات التمديد له، في ظلّ عدم وجود مرشح قويّ من أحزاب المعارضة.

ولم يعلن بعد عن موعد الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، التي من المفترض أن تجرى قبل نهاية شهر يوليو المقبل، تاريخ نهاية الولاية الرئاسية الثانية لولد عبد العزيز.