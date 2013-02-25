رئيس الوزراء المغربي: أحيي شجاعة فرنسا في مالي

حيّا رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بنكيران شجاعة فرنسا بتدخلها في مالي لمحاربة المتشددين، مشيراً إلى أن ذلك حدث لغياب التنسيق بين دول المنطقة التي لم تقم بدورها.

وأكد بنكيران في لقاء مع المحطة الفرنسية الخامسة أنه لا يمكن العودة لسنوات إلى الوراء والسماح بتقسيم مالي إلى نصفين أو السيطرة على النظام بالقوة.

وأضاف: إن هذا العهد انتهى والعالم يجب أن يتقدم ولا يمكن أن نتراجع، موقفنا كان واضحاً ويجب أن نقول إن فرنسا كانت شجاعة جدا، ولو قامت البلدان الإفريقية والإسلامية المحيطة بمالي بدورها لما تدخلت فرنسا.