الرباط تبدأ تسليم بعض رجال القذافي المقيمين في المغرب

أكد مراسل "العربية" في ليبيا أن المغرب ستبدأ تسليم بعض أركان النظام الليبي السابق المقيمين في المغرب بناءً على مذكرات اعتقال تم إصدارها من مكتب النائب العام الليبي لسلطات طرابلس الجديدة.

وأول مَنْ سيتم تسليمه أيمن السايح رئيس مكتب مكافحة الإرهاب والمجموعات المتشددة في نظام معمر القذافي.

ومن جانب آخر أعلنت الشرطة الدولية الليبية أنها في انتظار إفادتها من قبل مكتب الإنتربول المصري بباقي الإجراءات الواجب اتخاذها بصدد قضية المدعو" أحمد قذاف الدم"، أحد رموز النظام الليبي السابق.

وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ملازم أول مجدي العرفي بأن مكتب الإنتربول الليبي، وبناءً على النشرة الحمراء الصادرة بحق المذكور، قد قام باتباع القنوات الدبلوماسية في هذا الأساس .

وأكد العرفي أنه تم التنسيق كذلك مع الشرطة الدولية الليبية بشأن إحضار المدعو أيمن عبدالحميد السايح، ابن رئيس مكتب النصر سابقاً والمطلوب لدى مكتب الإنتربول الليبي على خلفية قضايا تعذيب وأعمال عنف، وذلك بعد القبض عليه من قبل "الإنتربول" بناءً على تنسيق مع مكتب الإنتربول الليبي .