كريستوفر روس يجري مباحثات مع مسؤولين مغاربة

يجري وسيط الأمم المتحدة في قضية الصحراء الغربية، كريستوفر روس، يوم غد الخميس، محادثات مع مسؤولين حكوميين مغاربة في إطار جولة جديدة للمنطقة من أجل إجراء مشاورات مع المسؤولين في الرباط وفي تندوف وفي الجزائر وفي نواكشوط للسعي لتحريك وجهات النظر بهدف جولة جديدة من المحادثات الرسمية المباشرة بين أطراف أقدم نزاع في القارة الإفريقية.

ومن المرتقب أن يلتقي وسيط الأمم المتحدة المكلف بنزاع الصحراء الغربية، مسؤولين في الخارجية المغربية وفي المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية، وهو مؤسسة رسمية تمثل سكان الصحراء الغربية.