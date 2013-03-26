المحكمة المغربية ترفض النقض في حكم 6 متهمين

قضت المحكمة المغربية والمكلفة بقضايا الإرهاب بعدم قبول النقض في أحكام صدرت بحق 6 متهمين في قضية خلية "بلعيرج" الذين حوكموا بموجب قانون الإرهاب.

وحكم قسم الجنايات في محكمة الاستئناف بمدينة سلا قرب العاصمة الرباط، الاثنين بتأييد الأحكام التي صدرت بحق 6 متهمين في الخلية والذين اعتقلوا في فبراير/شباط 2008. كما أيدت المحكمة حكما ببراءة أحد المتهمين، وأمرت بإعادة جميع ممتلكاته التي تم حجزها عند اعتقاله.

بالإضافة إلى تأييدها حكما بالسجن 10 سنوات بحق متهم واحد، وأحكاما تتراوح بين سنة مع وقف النفاذ وثلاث سنوات حبسا نافذا ضد أربعة متهمين، كما حوكم المتهمون الستة إلى جانب 29 آخرين في "خلية بلعيرج".

واتهمت السلطات هؤلاء المتهمين الـ35 بـ"المس بسلامة أمن الدولة الداخلي، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية ضمن مشروع جماعي للمس الخطير بالنظام العام، بواسطة التخويف والترهيب والعنف، والقتل العمد، ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية".

يذكر أن محكمة مغربية كانت قد أصدرت في يوليو/تموز 2010 أحكاما تراوحت بين سنة حبسا نافذا والمؤبد، بحق 35 شخصا في "خلية بلعيرج".



