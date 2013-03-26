شرطة المغرب تفرق مظاهرة لصحراويين على هامش زيارة روس

فرقت الشرطة المغربية بالقوة تظاهرة ناشطين صحراويين يطالبون باستقلال الصحراء الغربية في مدينة العيون، وذلك على هامش زيارة يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة كريستوفر روس، على ما أفادت قناة "النهار" التلفزيونية الجزائرية الخاصة.

ونقل التلفزيون عن ناشط صحراوي لم يذكر هويته أن "الشرطة فرقت (السبت الفائت) بعنف ناشطين صحراويين حاولوا التظاهر للمطالبة باستقلال الصحراء الغربية، بمناسبة زيارة الموفد الخاص للأمم المتحدة".

أعمال عنف استهدفت نساء

وأضاف الناشط أن قوات الأمن المغربية طوقت بالكامل مدينة الداخلة التي وصل إليها روس أول أمس الأحد والتي تقع على مسافة 500 كلم جنوب العيون.

وردا على سؤال "فرانس برس"، أكد مسؤول محلي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة وقوع أعمال عنف في العيون على هامش زيارة روس، استهدفت بشكل خاص نساء من بينهم امرأة "كسر أنفها".

يذكر أن روس التقى في العيون مسؤولين محليين وشخصيات موالية للمغرب وأخرى موالية لجبهة البوليساريو، على ما أفادت قناة "النهار".

وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن عددا ممن التقاهم روس في العيون والداخلة نددوا بـ"انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" في مخيمات اللاجئين في تندوف (الجزائر) الخاضعة لجبهة بوليساريو والتي توجه إليها المبعوث الأممي بعد ظهر أمس الاثنين.

استئناف مباحثات مباشرة

يذكر أن جولة روس شملت الرباط حيث أمضى فيها يومين، وستتضمن أيضاً الجزائر التي تدعم الصحراويين وموريتانيا على أن تنتهي في الثالث من نيسان/ابريل.

ويريد روس الذي سبق أن توترت علاقته بالرباط، "العمل على استئناف مباحثات مباشرة" بين الطرفين بهدف "إيجاد حل سياسي يقبله الطرفان ويؤدي الى تقرير مصير سكان الصحراء الغربية"، بحسب الأمم المتحدة.

وقد شدد روس الذي سيعرض تقريرا على مجلس الأمن الدولي في 22 ابريل/نيسان المقبل في محطته الاولى بالرباط على أن تسوية قضية الصحراء الغربية "ملحة الآن أكثر من أي وقت مضى" نظرا لانعدام الاستقرار في منطقة الساحل.

ويقترح المغرب خطة حكم ذاتي موسع على المستعمرة الإسبانية السابقة، لكن جبهة البوليساريو تطالب باستفتاء حول تقرير المصير.