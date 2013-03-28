السوريون المقيمون في المغرب يترقبون التغيير في بلادهم

يعرف غالبية السوريين المقيمين في المغرب، الدكتور جهاد فرعون، مدير ومالك مؤسسة تعليمية خاصة في العاصمة الرباط، كأحد أبرز النشطاء المدنيين العاملين في دعم الثورة السورية، من خلال التنسيق مع المجتمع المدني غير الحكومي المغربي، لجمع المساعدات للسوريين المنكوبين في الداخل، ومن خلال الزيارات التي قام بها جهاد للداخل السوري، خلال الثورة المستمرة، للعام الثالث على التوالي، فأدخل معه أدوية وأطباء ونشطاء مدنيين من المغاربة من الذين وثقوا المجازر التي يوقعها النظام السوري ضد المدنيين من السوريين العزل.

وكشف جهاد لـ"العربية.نت"، أنه قدم للمغرب في عام 1996، ليكتشف مجالات العمل المفتوحة أمامه في "بلده الثاني المغرب".

ومنذ اندلاع الثورة السورية، يؤكد جهاد أنه دخل لبلده سوريا، انطلاقاً من المغرب مروراً عبر تركيا، مرتين اثنتين، فالأولى كانت "استكشافية" للوقوف على حقيقة الوضع الميداني، وفي الزيارة الثانية، يكشف جهاد أنه "أمن مساعدات مادية وعينية وطبية للسوريين، الذين يواجهون آلة القتل والتدمير للأسد الابن".

وفي حديثه عن السوريين المقيمين في المغرب، يوضح جهاد أن "الغالبية الصامتة تنتظر التغيير"، ولا يتردد جهاد في الاعتراف بأن مناخ العمل لدعم الثورة السورية مريح في المغرب، ولا تتواجد أية مضايقات من السلطات المغربية، كاشفاً عن نجاحه في المساهمة في ولادة منظمة غير حكومية لتنسيق جهود السوريين المقيمين في الدول المغاربية، وحملت اسم "رابطة السوريين المقيمين في الدول المغاربية".

وتحدث المواطن السوري محمد شريف خياطة عن واقع الداخل السوري، مشيراً إلى أنه "توقع الثورة على أيام بشار الأب"، لأنه كان "حاكما دمويا، فلا توجد عائلة سورية إلا وفيها مجهول المصير أو مقتول من النظام".

وفي شارع محمد الخامس، في قلب العاصمة الرباط، تحدث سمير الخوجة، 65 سنة، عن دعمه المالي والمعنوي للثورة السورية، وأضاف "الثورة حررت كل السوريين المقيمين في المغرب، وما بعد طرد الرباط للسفير السوري، "أصبح السوريون بعيدين عن أية رقابة للنظام السوري.

ويرتبط سمير بالثورة السورية بعلاقة مباشرة ميدانياً بعد أن قضى في الداخل السوري بعيد انطلاقة الثورة شهوراً"، تابع من خلالها الخطوات الأولى للثوار.