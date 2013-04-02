الرباط تعلن إجلاء 500 مغربي من دمشق

قالت الخارجية المغربية إنها أشرفت على إجلاء 500 من المغاربة المقيمين في دمشق بسبب ازدياد حدة المعارك ما بين قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد وقوات الجيش الحر.



وأعلنت الرباط تكفلها بمصاريف الإجلاء عن العاصمة السورية للمغاربة من الذين قرروا البقاء في مدينة دمشق وفي محيطها، بالرغم من الأوضاع الأمنية التي ساءت منذ عامين بسبب الثورة السورية.