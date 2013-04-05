منظمة ترسم صورة "قاتمة" عن أوضاع السجون بالمغرب

رسمت منظمة مدنية تُعنى بوضعية السجون بالمغرب صورة رمادية عن واقع المؤسسات السجنية بالمغرب، حيث أبرزت في تقريرها السنوي الذي قدمته أخيراً، ويهم سنتي 2011 و2012، أن أزمة السجون في البلاد مُركَّبة تتداخل فيها العديد من العوامل بين ما هو قانوني وقضائي وبنيوي وسوسيوثقافي وبشري.

وأورد المرصد المغربي للسجون، في تقريره السنوي الجديد، أن العديد من السجون في البلاد تضجُّ بمظاهر سلبية كثيرة، من قبيل انتشار المخدرات والرشوة، وتفشي المعاملات السيئة، وعزل السجناء عن المحيط المجتمعي، وضعف العناية الصحية والترفيهية والتعليمية، فضلاً عن احتضان هذه المؤسسات السجنية أحياناً حتى المصابين بالأمراض العقلية والنفسية.

وأجمع مراقبون، في تصريحات لـ"العربية.نت" على أن أكبر آفة تواجه السجون في المغرب وتؤثر في جودة الخدمات المقدمة للسجناء، تتمثل في مشكلة الاكتظاظ الذي تطفح به المؤسسات السجنية بسبب تضخم الاعتقال الاحتياطي الناجم عن السياسية الجنائية وطريقة تدبير السجون.

وقال عبدالرحيم الجامعي، رئيس المرصد المغربي للسجون، إن انتشار هذه المظاهر والسلوكيات السيئة بالسجون يعود في جزء كبير منه إلى عاملين رئيسيين: الأول تنامي عدد المعتقلين الاحتياطيين في المؤسسات السجنية بالبلاد، والثاني سوء تدبير أوضاع السجون من خلال التركيز على الجانب الأمني أكثر من الجانب الإصلاحي.

ولفت الجامعي إلى أن العدد المرتفع للسجناء بالمغرب، الذي يبلغ أزيد من 70 ألف سجين، بالإضافة إلى تصاعد نسبة الاعتقال الاحتياطي، عوامل ذات تأثير سلبي على طبيعة الخدمات المقدمة للسجناء، على الرغم من المجهودات التي تبذلها إدارة السجون وإعادة الإدماج بهدف تحسين الأوضاع داخل السجون بالبلاد.

ومن جانبه، عزا عبدالملك زعزاع، الكاتب العام لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وجود أوضاع مزرية وغير سليمة داخل السجون المغربية إلى تفاقم الاكتظاظ فيها، وذلك جراء إغفال تطبيق مقتضيات الصلح بين المتقاضين، ما يجعل بعض الجنح التي يمكن أن تنتهي بالصلح سبباً في الرفع من عدد السجناء.

وللخروج من هذه المشاكل، اقترح المرصد المغربي للسجون تخفيض مدة الاعتقال الاحتياطي وسن المراقبة القضائية، وإلغاء العقوبة السجنية في عدد من الجنح، واعتبار السنة السجنية عشرة أشهر فقط، مع احتساب "السجن بالليل" كنصف يوم من السجن٬ علاوة على تأسيس هيئة يُعهد إليها مراقبة أماكن الاحتجاز المنصوص عليها في مبادئ الأمم المتحدة.

وبالمقابل، اعتبر حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن الصورة في المؤسسات السجنية التي يشرف عليها ليست بتلك القتامة التي تَرِد في عدد من تقارير الجمعيات الحقوقية، مبرزاً المجهودات والأدوار التي تضطلع بها الإدارة والموظفون على حد سواء من أجل تحسين ظروف عيش السجناء بالمغرب.

وسجل المسؤول المغربي عدداً من الخدمات التي شهدت تطوراً وتحسناً في المؤسسات السجنية، ومن ذلك تحسن الخدمات العلاجية رغم النقص الموجود في عدد الأطباء، وأيضاً تحسن مستوى التغذية والنظافة، وارتقاء المعاملة مع السجناء إلى مستويات تحافظ على كرامتهم.

وأفاد بنهاشم بأن الاعتقال الاحتياطي، الذي يبلغ حوالي النصف أي 46% من مجموع السجناء، يفضي حتماً إلى الاكتظاظ الذي بدوره يخلق العديد من المشاكل في المؤسسات السجنية، لا سيما المشاكل الصحية جراء انتقال العدوى، مقترحاً أن يتم التفكير في حلول من قبيل الإفراج عن أصحاب الحالات الإنسانية من الذين برهنوا على قدرتهم في الاندماج داخل المجتمع.