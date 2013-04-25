المواجهة بين المغرب والجزائر تمتد إلى الاتحاد الأوروبي

كشف مصدر دبلوماسي أوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل عن فصول مواجهة بين الاستخبارات الجزائرية والمغربية داخل منظمات وهيئات الاتحاد الأوربي، وذلك بحسب ما ورد في صحيفة "الخبر" المغربية الخميس 25 أبريل/نيسان.

وأكد المصدر أن الطرفين يستعينان في المواجهة المشتعلة بينهما بمجموعات الضغط المنتشرة بمختلف هيئات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي من أجل تمرير القرارات أو إفشال المشاريع التي يتقدم بها الطرف الآخر.

وضرب المصدر المثل بما حدث خلال رفض البرلمان الأوروبي التصويت لصالح اتفاقية الصيد البحري التي كان متوقعاً التوقيع عليها بين المغرب والاتحاد الأوروبي في وقت سابق.

وأضاف المصدر نفسه أن الجزائر تستعين بصحافيين يعملون داخل الاتحاد الأوروبي لجمع معلومات حول المشاريع التي تهم المغرب وتناقشها مؤسسات الاتحاد من أجل العمل على تعبئة البرلمانيين الأوربيين ضدها، وفقاً للصحيفة.

