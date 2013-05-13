جبهة البوليساريو تهدد بحمل السلاح مجدداً ضد الرباط

عادت جبهة الوليساريو للتهديد بالعودة إلى العمل المسلح ضد الرباط في حال فشلت الوساطة الأممية في إيجاد تسوية سلمية للنزاع، حيث صرح زعيم بوليساريو، محمد عبدالعزيز، في الذكرى الأربعين لقيام جبهة الساقية الحمراء ووادي الذهب اتهم فيها المغرب بممارسة ما وصفه بسياسة التخويف.

وقد سبق هذه التصريحات تحذيرات مغربية من مغبة مضي بوليساريو وأطراف خارجية من إثارة أعمال شغب محدودة في العيون.

وكان مجلس الأمن تبنى الشهر الماضي قراراً يدعو إلى حل سياسي مقبول من كل الأطراف لأزمة الصحراء، مشيراً إلى أهمية تحسين وضع حقوق الإنسان في هذه المنطقة.

وحملت جبهة البوليساريو السلاح للحصول على استقلالها إلى أن فرضت الأمم المتحدة وقفاً لإطلاق النار في 1991. وتطالب الجبهة منذ ذلك الوقت بتنظيم استفتاء حول تقرير المصير، بينما يقترح المغرب حكماً ذاتياً موسعاً.

وتبنى مجلس الأمن الدولي في 25 أبريل/نيسان الماضي قراراً يدعو إلى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كل الأطراف يسمح بتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى "أهمية تحسين وضع حقوق الإنسان" في هذه المنطقة.