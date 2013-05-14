الأسر المغربية متشائمة من أوضاعها المعيشية

خلصت دراسة حول الأحوال المعيشية لدى الأسر المغربية، إلى إحساس هذه الأخيرة بتدهور أوضاعها المالية، وتشاؤم فيما يخص قدرتها على الادخار، مع انطباعها بارتفاع أثمنة المواد الغذائية خلال 12 شهراً القادمة، وكذا شيوع آراء تقول بتطور ارتفاع عدد العاطلين بالمغرب.

وتشير نتائج البحث المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب إلى أن مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2013 سجل انخفاضاً قدر بـ2.6 نقطة مقارنة مع الفصل الرابع من 2012، وبـ7.1 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2012.

فخلال الفصل الأول من سنة 2013، استقر مؤشر ثقة الأسر (غير معالج من التأثيرات الموسمية) في 75.8 نقطة مقابل 78.4 نقطة خلال الفصل السابق، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدر بـ2.6 نقطة. ومقارنة بنفس الفصل من السنة الماضية (82.9 نقطة)، فقد سجل هذا المؤشر انخفاضاً بـ7.1 نقطة.

وقالت المندوبية إن الرصيد الخاص بالتطور السابق لمستوى المعيشة خلال الفصل الأول من سنة 2013، عرف انخفاضاً سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفترة من 2011، حيث انخفض رصيد هذا المؤشر بـ1.1 نقطة، و بـ3 نقاط على التوالي.

أما فيما يخص التطور المستقبلي لمستوى المعيشة خلال الـ12 شهراً المقبلة، فقد عرفت آراء الأسر تدهوراً قدر بـ3.9 نقطة مقارنة مع الفصل السابق، وبـ16.3 نقطة عما كان عليه خلال نفس الفصل من 2012.

الأسر المغربية عبرت عن آراء متشائمة فيما يخص تطور عدد العاطلين في المغرب، حسب نفس البحث، الذي يقول إن أكثر من سبع أسر من كل عشرة، أي 72.4% من الأسر، تتوقع ارتفاعاً في عدد العاطلين خلال الـ12 شهراً المقبلة، مقابل 10.7% تتوقع عكس ذلك.

وخلال الفصل الأول من 2013، تدهورت آراء الأسر بخصوص وضعيتها المالية الحالية وكذا تطورها السابق والمستقبلي، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من سنة 2012، حسب نتائج البحث الذي تتوافر "العربية.نت" على نسخة منه.

وأود نفس المصدر أن 57% من الأسر، صرحت بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، في حين عبرت 36.4% من الأسر بأنها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدانة. وقال 6.6% فقط إنها تتمكن من ادخار جزء من مدخولها.

وفيما يخص الادخار خلال الأشهر القادمة، فإن الآراء المعبر عنها خلال نفس الفصل كانت آراء أكثر تشاؤماً، فأكثر من ثماني أسر من كل عشرة (83.5%) صرحت بعدم قدرتها على الادخار خلال الـ12 شهراً المقبلة مقابل 82.2% في الفصل السابق، و81.3% سنة من قبل، فيما توقعت 16.5% من الأسر عكس ذلك.

كما يسود انطباع لدى الأسر بأن أثمنة المواد الغذائية قد ارتفعت وستواصل الارتفاع خلال الـ12 شهراً القادمة، فخلال الفصل الأول من 2013 سجل اعتقاد أزيد من تسع أسر من كل عشرة أن أثمنة المواد الغذائية عرفت ارتفاعاً في السابق. كما يتوقع أكثر من ثلاث أسر من كل أربع ارتفاعها في المستقبل.