المغرب.. سعي حكومي لمنع برامج إذاعية "خطيرة على الصحة"

في سابقة من نوعها، دعا وزير الصحة المغربي، الحسين الوردي، الهيئة العليا لتقنين الإذاعات والتلفزيون، إلى التدخل من أجل وقف بث "البرامج الخاصة بالنصائح الطبية"، على أثير الإذاعات المغربية الحكومية والخاصة.

وكشفت وزارة الصحة أن مركزها القومي لمحاربة التسمم، سجل منذ "أشهر ارتفاعا ملحوظا لعدد الأشخاص المصابين بالتسمم نتيجة استهلاكهم لمواد" قدمت بشأنها نصائح في برامج إذاعية.

واتهمت الوزارة برامج النصائح الإذاعية، بتقديم "أشخاص على أنهم متخصصون في الطب أو التغذية أو التداوي بالأعشاب ويقدمون وصفات بديلة عن العلاج الطبي".

وبحسب اتهامات الوزارة للإذاعات الخاصة، فإن برامج النصائح "تقدم لمستمعيها معلومات حول علاجات مختلفة تعتمد بالأساس على مواد نباتية أو معدنية"، مذكرين أن "الهيئات العلمية والطبية" في المغرب وفي الخارج، لا تعترف بهذه المواد المنصوح بها، فيما "تحتوي بعض منها على نسبة عالية من السموم.. مما يهدد الصحة" العامة للمواطنين.

وطلب وزير الصحة تدخل الهيئة العليا للتلفزيون والإذاعة "لوقف ممارسات" الإذاعات التي "تتعارض مع النصوص المنظمة لممارسة الطب" في المغرب.