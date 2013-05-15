مهرجان ربيع أكدال الرباط السابع يهتم بالقضية الفلسطينية

نظَّم مجلس مقاطعة أكدال الرباط في المغرب تحت شعار "الرباط تراث عالمي إنساني" مهرجان ربيع أكدال الرياض في دورته السابعة، وتم اختيار دولة فلسطين كضيف شرف.

ونالت الفنانة الفلسطينية ميس شلش إعجاب الحاضرين، بعد أن ذكَّرت العالم من على منصة المهرجان بمعاناة الفلسطينيين.

وحضرت المصنوعات اليدوية الفلسطينية في أروقة المنتجات الحرفية ضمن ربيع أكدال في حي الرياض بالرباط والذي استقطب العديد من الزوار.

وجنَّدت سفيرة فلسطين ميس شلش - كما يحلو للبعض تسميتها - فنَّها لتسليط الضوء على قضايا اجتماعية هامة.

وكان مهرجان أكدال الرباط فرصة ووجهة أبدعت فيها ميس شلش، وأضفت رونقاً خاصاً وضع القضية الفلسطينية في قلب "مهرجان ربيع أكدال الرباط" لهذا العام.