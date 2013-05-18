ضابط مغربي متقاعد يضرب عن الطعام إثر إيقاف راتبه

أعلن ضابط متقاعد في الجيش المغربي مقيم في فرنسا أنه مضرب عن الطعام منذ الثلاثاء احتجاجا على توقف السلطات المغربية "بلا سبب" عن دفع راتبه التقاعدي، بحسب تقرير إخباري، السبت 18 مايو/أيار.

وقال المقدم المتقاعد محجوب طبجي (70 عاما)، الجمعة: "قطعوا عني راتبي التقاعدي في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 من دون أي سبب".

وأوضح أن راتبه التقاعدي يبلغ حوالي ألف يورو شهريا، بعدما خدم في السلك العسكري 40 عاما من 1962 ولغاية 2002.

وبحسب الضابط المتقاعد الذي يقيم في مدينة بو جنوب غرب فرنسا، فإن السلطات توقفت عن سداد مستحقاته المالية بسبب كتاب نشره في 2006 بالفرنسية بعنوان "ضباط جلالته".

وصدر الكتاب المذكور في باريس عن منشورات "فايار"، وتضمن انتقادا شديدا لـ "السلطة التعسفية" التي يتمتع بها أحد كبار هؤلاء الضباط، وهو اللواء حسني بن سليمان، الذي يرأس حاليا الحرس الملكي.