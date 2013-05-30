قوات الأمن المغربية تقمع تظاهرات مناهضة لـ"موازين"

فرقت قوات الأمن المغربية الأربعاء 29 مايو/أيار مسيرة لتنظيمات المعطّلين بشارع محمّد الخامس بالرباط، وانهالت على بعضهم ضرباً بالهراوات.

كما قامت الشرطة بمطاردات في حق الغاضبين المطالبين بالشغل، وموازاة مع احتجاجات المعطلين عمدت "التنسيقيّة الوطنية لمناهضة موازين" إلى وقفة احتجاجية استنكرت خلالها هدر المال العام على تنظيم المهرجانات وتهميش قضايا الشباب التي باتت ملحة.

كما عمدت الشرطة المغربية إلى اعتقال 10 أشخاص ينتمون لـ"منظّمة التجديد الطلابي"، الذراع الطلابية لحزب "العدالة والتنمية"، أمام مقر ولاية أمن الرباط.

وذكرت مصادر مطلعة أن 4 من الموقوفين لم يتم تسريحهم حتى الآن، كما لم تتحدد الطريقة التي سيتم التعامل معهم بها من قبل النيابة العامة التي أمرت بضبط "كل من يشارك في التظاهرة غير المرخصة".