المغرب يوقع اتفاقية مع أوروبا لتنظيم الهجرة غير الشرعية

وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، الجمعة 7يونيو/حزيران، اتفاقية لتنظيم الهجرة الشرعية ومكافحة الهجرة السرية وما يترتب من أبعاد أمنية.

وقال وزير الخارجية والتعاون المغربي، سعد الدين العثماني، في تصريح خاص لـ"العربية": إن الاتفاقية ستمكن في وقت قريب من تحسين ظروف حصول رعايا المغرب على تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.

ويعد المغرب أول بلد عربي يوقع معه الاتحاد اتفاقية شراكة تنقل الأشخاص. وتكتسب الاتفاقية أهمية سياسية كبيرة، خاصة في ظل مخاطر الاستقرار التي تهز تونس وليبيا ومصر.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الأوروبي المفوضة سيسيليا ماستروم، وعن المغرب وزير الخارجية العثماني.

وفي أعقاب هذه الخطوة من المقرر أن تنطلق مفاوضات بين بروكسل والرباط حول تسهيل منح تأشيرة دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي لبعض الفئات في المغرب، مثل الطلاب والباحثين ورجال الأعمال، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكانت المفوضة السامية للشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي، كاترين آشتون، التقت الخميس، مع نظيرها المغربي العثماني الذي يجري أول زيارة رسمية إلى بروكسل.

وأثنت آشتون خلال اللقاء على الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة المغربية في الأشهر الأخيرة لتكثيف التعاون بين دول التكتل الموحد والرباط "كشريك رئيسي وحيوي"، بحسب وصفها.