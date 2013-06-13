وزير تعليم المغرب: عصابة تسرّب امتحانات البكالوريا

كشف وزير التعليم المغربي، محمد الوفا، عن وجود ما سماها "عصابة منظمة" تقف وراء التسريبات التي طالت أسئلة وأجوبة الامتحانات النهائية لمستوى الباكالوريا للسنة الدراسية الحالية التي تجري في مختلف مراكز الاختبارات يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 مايو/أيار الجاري.

وقال في ندوة صحافية عقدها اليوم بالرباط، إن "هذه العصابة المنظمة التي تعمل على تسريب أسئلة الامتحان مباشرة من داخل قاعات الامتحانات إلى الخارج ليتم إعداد أجوبة لها ونشرها في صفحات موقع الفيسبوك، تمسّ بهذا العمل أمن البلاد من خلال المسّ بشهادة البكالوريا".

وحاول الوزير طمأنة الرأي العام الداخلي، من تلاميذ وأولياء أمورهم، بالتشديد على أنه عدا الحالات التي تم ضبطها من محاولات الغش وتسريب الامتحانات، خاصة يوم أمس، فإن الأجواء التي تجري فيها امتحانات الباكالوريا بالبلاد عادية، وأن الأجهزة الأمنية والأساتذة يقومون بواجبهم على أحسن وجه.

مُسرِّبون وغشاشون

وفي سياق ذي صلة أعلنت وزارة التربية الوطنية، في بيان حصلت عليه "العربية.نت"، عن ضبط عدة حالات تورط فيها تلاميذ غشاشون، إذ تم إيقاف طلاب حاولوا تسهيل عملية الغش لفائدة طلاب آخرين، كما تم اعتقال طلاب في حالة تلبس استعملوا تقنيات حديثة للتواصل مع أشخاص خارج مراكز الامتحان".

وكانت الحكومة المغربية قد استبقت تنظيم امتحانات الباكالوريا وباقي المستويات التعليمية، التي انطلقت في البلاد منذ يوم أمس، بسنّ حزمة من الإجراءات التي ترمي إلى ردع محاولات الغش التي تستفحل كل سنة عند خوض الطلبة امتحاناتهم نهاية السنة الدراسية.

وينص القانون الذي صادقت عليه الحكومة لمحاربة الغش في امتحانات الباكالوريا على عقوبات جنائية محددة، فضلاً عن تدابير أخرى من قبيل منع التلاميذ من استخدام الأجهزة الإلكترونية المتطورة، وأيضا اعتماد نقطة موجبة للرسوب بالنسبة للمادة موضوع الغش، والإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان، أو الإقصاء لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين.

إجراءات مهمة لكن غير كافية

وتعقيباً على هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قال محمد الصدوقي، عضو الجمعية المغربية لحقوق التلميذ، لـ"العربية.نت"، إنه "يمكن اعتبار الترسانة القانونية التي أتت بها الحكومة ضرورية لتكريس لدولة القانون، ومحاربة الانحرافات السلبية داخل المدرسة المغربية".

وأبدى الصدوقي اعتراض الجمعية على العقوبات الجنائية في القانون الجديد، والتي لا تلائم سنّ التلاميذ، وتؤثر سلباً على شخصيتهم ومستقبلهم الدراسي والحياتي، مردفاً بأن زجر الغش في فترة الامتحانات فقط هو نظرة تجزيئية للظاهرة، حيث يجب محاربة الغش الذي ينخر المدرسة المغربية طول السنة.

ولفت المتحدث إلى أن هذه الإجراءات القانونية الزجرية لن تكون ذات فعالية ونجاعة كبرى إذا لم تصاحبها معالجة تربوية، ومن ذلك تربية تلامذتنا على قيم النزاهة والكفاءة، وإعطاؤهم المثل الأعلى في ذلك من طرف الكبار، وأيضا إخبار التلاميذ بقانون الغش وعقوباته الزجرية قبل إجراء الامتحانات.