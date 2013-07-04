مصادمات بين مهاجرين غير شرعيين والشرطة المغربية

وقعت مصادمات فجر أمس الأربعاء، بين مهاجرين غير شرعيين وقوات الأمن المغربية في منطقة الناضور بالقرب من منطقة مليلية الإسبانية حيث تجري باستمرار محاولات لعبور الحدود، حسب ما أعلنت منظمة غير حكومية محلية.

وقالت ستيفان جولينيه المسؤولة عن مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع عن الأجانب والمهاجرين، إن الشرطة قامت بعملية فجر الأربعاء في غابة قريبة من هذه المدينة في شمال المغرب أدت الى مصادمات أسفرت عن جرح "حوالي 15 مهاجرا على الأقل".

ومن ناحيتها، قالت السلطات المحلية إن حوالي 200 مهاجر غير شرعي حاولوا احتلال طريق بالقرب من الغابة ما أدى الى تدخل قوات الأمن، ونفت وقوع ضحايا ولكنها أكدت أنها قامت ببعض الاعتقالات.