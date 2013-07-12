العاهل الإسباني يزور المغرب رسمياً الاثنين

يبدأ العاهل الإسباني، خوان كارلوس، الاثنين المقبل، زيارة رسمية للمغرب، تستمر ثلاثة أيام، وسيرافق الملك الإسباني وفد من الوزراء الحاليين والسابقين ورؤساء أبرز الشركات الإسبانية.

وتأتي الزيارة الرسمية للعاهل الإسباني بدعوة من نظيره المغربي، محمد السادس، وسيجري الزعيمان مباحثات ثنائية تتناول الملفات الثنائية، وسبل تدعيم التعاون بين الجارين المتوسطيين في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة منطقة اليورو.

وهي أول زيارة لملك إسبانيا إلى المغرب خلال 8 سنوات، وكانت الزيارة المرتقبة قد تأجلت منذ شهر مارس/آذار الماضي بسبب مرض كارلوس.

ومن المرتقب أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات ثنائية بين الرباط ومدريد لتدعيم التعاون في مجالات الصناعة والتجارة الخارجية والثقافة.