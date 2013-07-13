بن كيران يتشاور مع المعارضة لاستبدال وزراء "الاستقلال"

بحث المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود التحالف الحكومي بالمغرب، في اجتماع عقده، السبت مسألة تقديم 5 وزراء من حزب الاستقلال لاستقالاتهم من الحكومة.

وقرر المكتب تفويض عبد الإله بن كيران الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة، التفاوض مع أحزاب من المعارضة للدخول في التحالف الحزبي المشكل للحكومة، بديلا عن حزب الاستقلال الذي يتجه صوب المعارضة.

وعقب انتهاء رئيس الحكومة، من مشاوراته سيدعو هذا الأخير إلى عقد دورة استثنائية لبرلمان الحزب حيث سيعرض نتائج مشاوراته، ليتخذ الحزب قراره النهائي بمصادقة أو رفض هذه النتائج.

يذكر أن سعد الدين العثماني، وزير الخارجية المغربي، يترأس برلمان حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

ويبقى حزب التجمع الوطني للأحرار، اليميني المعارض والذي يحظى بـ57 مقعدا في البرلمان، الأقرب للدخول في تحالف حكومي يقوده الإسلامين.