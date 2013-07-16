حزب الاستقلال المغربي يعلن انضمامه إلى المعارضة

أعلن حزب الاستقلال المغربي، رسمياً، في ساعات متأخرة من ليل الاثنين الثلاثاء، انضمامه رسميا للمعارضة، معلناً القطيعة النهائية كحزب سياسي مع التحالف الحزبي المشكل للحكومة، والذي يقوده حزب العدالة والتنمية.

وشدد الحزب أن الانتقال إلى المعارضة، أتى من أجل "خدمة مصالح الشعب"، بعد "استنفاد كل وسائل النصح والاقتراح"، التي تقدم بها الحزب، من "أجل إخراج المغرب من "حالة الانتظار"، بسبب "ضعف الخبرة والتجربة لدى رئيس الحكومة المغربية"، الذي حمله الحزب مسؤولية الوضع الحالي للمغرب.

ونوه الحزب، في بلاغ صحافي، وصلت نسخة منه لـ"العربية"، "بالروح الوطنية والنضالية العالية لوزراء الحزب المتشبثين بقيمه وثوابته"، وانتقد الحليف الرئيسي سابقا للإسلاميين في الحكومة، "افتقاد رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران الحد الأدنى من الجدية وسلوك رجل الدولة، من خلال رفض الحوار، وتقبل الملاحظات والنصائح والانتقادات، سواء من قبل الحلفاء أو أحزاب المعارضة، وكل طرف أعلن اختلافه مع اختيارات رئيس الحكومة".

وحزب الاستقلال، هو أقدم حزب سياسي مغربي، تأسس قبل 80 سنة، وهو ثاني كتلة في البرلمان المغربي، بحلوله ثانيا في تشريعيات خريف 2011، بحصوله على 60 برلمانيا.