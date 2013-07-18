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الأجواء الرمضانية في أسواق المغرب

بيتزا مغربية تشد بألوانها ودسمها كثيرا من الصائمين بيتزا مغربية تشد بألوانها ودسمها كثيرا من الصائمين الخميس 10 رمضان 1434 هـ - 18 يوليو 2013
محال بيع شهيوات رمضان تستقطب نساء كثيرات للعمل محال بيع شهيوات رمضان تستقطب نساء كثيرات للعمل الخميس 10 رمضان 1434 هـ - 18 يوليو 2013
الأسواق المغربية تشهد ساعات ازدهار في رمضان الأسواق المغربية تشهد ساعات ازدهار في رمضان الخميس 10 رمضان 1434 هـ - 18 يوليو 2013
حركة صانع ماهر لما تسمى في المغرب بالورقة وهي التي تستعمل كأساس في المحاشي حركة صانع ماهر لما تسمى في المغرب بالورقة وهي التي تستعمل كأساس في المحاشي الخميس 10 رمضان 1434 هـ - 18 يوليو 2013
الثريد هو رغيف مغربي تحوله مهارة النسوة إلى خيوط قبل أن يتم تجميعها من جديد الثريد هو رغيف مغربي تحوله مهارة النسوة إلى خيوط قبل أن يتم تجميعها من جديد الخميس 10 رمضان 1434 هـ - 18 يوليو 2013
من المحاشي المحلية الصنف ويزداد الإقبال عليها في رمضان من المحاشي المحلية الصنف ويزداد الإقبال عليها في رمضان الخميس 10 رمضان 1434 هـ - 18 يوليو 2013
نساء ورجال مغاربة يعملون سوية في تقديم بهي النظر ولذيذ المأكل من شهيوات رمضان في المغرب نساء ورجال مغاربة يعملون سوية في تقديم بهي النظر ولذيذ المأكل من شهيوات رمضان في المغرب الخميس 10 رمضان 1434 هـ - 18 يوليو 2013
حلوى الشباكية هي سيدة المائدة الرمضانية في المغرب دون منازع حلوى الشباكية هي سيدة المائدة الرمضانية في المغرب دون منازع الخميس 10 رمضان 1434 هـ - 18 يوليو 2013
نوع من الرغيف المغربي الذي يقبل عليه المغاربة في رمضان واسمه البغرير نوع من الرغيف المغربي الذي يقبل عليه المغاربة في رمضان واسمه البغرير الخميس 10 رمضان 1434 هـ - 18 يوليو 2013
محاشي مثلثة الشكل يسميها المغاربة بريوات تحضر بقوة في شهر الصيام محاشي مثلثة الشكل يسميها المغاربة بريوات تحضر بقوة في شهر الصيام الخميس 10 رمضان 1434 هـ - 18 يوليو 2013
أنواع من الرغيف المغربي الذي يزين به المغاربة موائد إفطارهم أنواع من الرغيف المغربي الذي يزين به المغاربة موائد إفطارهم الخميس 10 رمضان 1434 هـ - 18 يوليو 2013

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