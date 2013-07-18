الأجواء الرمضانية في أسواق المغرب

بيتزا مغربية تشد بألوانها ودسمها كثيرا من الصائمين

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محال بيع شهيوات رمضان تستقطب نساء كثيرات للعمل

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الأسواق المغربية تشهد ساعات ازدهار في رمضان

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حركة صانع ماهر لما تسمى في المغرب بالورقة وهي التي تستعمل كأساس في المحاشي

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الثريد هو رغيف مغربي تحوله مهارة النسوة إلى خيوط قبل أن يتم تجميعها من جديد

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من المحاشي المحلية الصنف ويزداد الإقبال عليها في رمضان

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نساء ورجال مغاربة يعملون سوية في تقديم بهي النظر ولذيذ المأكل من شهيوات رمضان في المغرب

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حلوى الشباكية هي سيدة المائدة الرمضانية في المغرب دون منازع

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نوع من الرغيف المغربي الذي يقبل عليه المغاربة في رمضان واسمه البغرير

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محاشي مثلثة الشكل يسميها المغاربة بريوات تحضر بقوة في شهر الصيام

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أنواع من الرغيف المغربي الذي يزين به المغاربة موائد إفطارهم

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