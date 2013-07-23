ملك المغرب يقبل استقالة وزراء حزب "الاستقلال"

قبل العاهل المغربي استقالات وزراء حزب الاستقلال، حسب ما أكده الديوان الملكي ليل أمس الاثنين، وطلب الملك محمد السادس من الوزراء المستقيلين الاستمرار في أداء مهاهم الوزارية حتى إيجاد بديل لهم.

وأكد الديوان الملكي في بيان صادر عنه ليل أمس الاثنين أنه أصبح بمقدور رئيس الحكومة المغربية حاليا مباشرة المشاورات السياسية مع أحزاب المعارضة لاستكمال التحالف الحزبي المشكل للحكومة المغربية.

وكان 5 وزراء منتمين لحزب الاستقلال قد تقدموا باستقالتهم الأسبوع الماضي من الحكومة، فيما رفض وزير التربية والتعليم، محمد الوفا، تقديم استقالته، ما عرضه لاستدعاء رسمي من حزبه للمثول أمام اللجنة التأديبية. وتحدث مصادر لـ"العربية" عن إمكانية طرد الوفا نهائيا من حزب الاستقلال.

وفي سياق متصل، أكد قيادي في حزب التجمع اليميني المعارض طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربية" أن الحزب لم يتلق أية دعوة رسمية للدخول في مشاورات مع رئاسة الحكومة، إلا أنه أكد أن حزب التجمع ينوي التشاور مع بنكيران.

ووفق تسريبات حصلت عليها "العربية"، يرجح أن يكون رئيس الحكومة، قد تناول وجبة إفطار مؤخراً، مع صلاح الدين مزوار، الأمين العام لحزب التجمع في بيت رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، في الرباط.

وذكرت مصادر حزبية لـ"العربية" أن المكتب السياسي لحزب التجمع سيعقد اجتماعا رسميا اليوم الثلاثاء مساءً، وهو ثاني لقاء من نوعه بعد الإعلان عن انضمام حزب الاستقلال رسميا للمعارضة.

يذكر أن حزب التجمع هو المرشح الأكبر لاستكمال التحالف الحزبي المشكل لأول حكومة مغربية أتت ما بعد الربيع العربي والحراك السلمي في الشارع المغربي والدستور الجديد لصيف 2011 وانتخابات 2012 البرلمانية.

