ملك المغرب يستقبل ضحايا المغتصب الإسباني مبدياً تعاطفه

أعلن الديوان الملكي المغربي، أن الملك محمد السادس، استقبل أمس الثلاثاء، في القصر الملكي في الرباط، عائلات ضحايا المجرم الإسباني دانييل كالفن. وجدد الملك محمد السادس لعائلات الضحايا تعبيره عن "تعاطفه معهم، واستشعاره لمعاناتهم، سواء جراء ما تعرض له أطفالهم من استغلال مقيت، أو بسبب إطلاق سراح المعني بالأمر، بما لذلك من آثار نفسية عليهم".

إلى ذلك، وصف الديوان الملكي المغربي الاستقبال بأنه "يجسد حرص الملك على احترام حقوق ومشاعر الضحايا، والتزامه الراسخ بحماية حقوق الأطفال، وصيانة كرامتهم".

ويأتي الاستقبال ليؤكد وفق الديوان الملكي المغربي "التزام العاهل المغربي القوي بمواصلة جهوده الدؤوبة، لتوفير الحماية لجميع الشرائح الاجتماعية، وخاصة الأطفال والفئات الهشة، وتحصينها من شتى أنواع الاستغلال الدنيء"، مع مواصلة "السير قدماً على درب تعزيز الخيارات، والأوراش الكبرى، خاصة النهوض بأوضاع المرأة والطفولة والشباب، وتمكينهم من شروط الاندماج الاجتماعي، ومن المشاركة الفاعلة في تنمية" المغرب.

وفي هذا السياق، أكد الملك لأسر الضحايا، من موقعه وإحساسه كأب ومن مسؤوليته كملك للبلاد، حرصه على تمكين الأطفال الضحايا من جميع الوسائل الضرورية لضمان مواكبة نفسية لهم، لتجاوز الآثار السلبية التي خلفتها هذه الجرائم المقيتة في نفوسهم، وهذه الاختلالات التي قد تعيد فتح الجروح التي لم تُشفَ بعد.