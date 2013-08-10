عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية المغرب العربي المغرب

مقتل 16 من عناصر الحرس الملكي المغربي في حادث سير

المصدر: الرباط- فرانس برس
صورة من موقع "هسبريس" المغربي
رابط مختصر

لقي 16 عنصراً من الحرس الملكي المغربي حتفهم، وجرح 42 آخرون قبل فجر السبت في حادث سير على طريق قرب مدينة الحسيمة شمال المغرب، حيث كانوا متوجهين لإعداد زيارة للملك محمد السادس، حسب ما أفاد مصدر طبي. وسقطت الحافلة في واد عمقه 200 متر على طريق يربط تطوان بالحسيمة

يذكر أن العاهل المغربي سينتقل خلال الأربع والعشرين ساعة إلى هذه المنطقة كما أوضح مسؤول في ولاية الحسيمة. وسيرأس السبت في الرباط عيد العرش الذي يصادف الذكرى الرابعة عشرة لتوليه عرش المملكة المغربية.

وفي المقابل، يرفض ناشطو "حركة عشرين فبراير" التي تطالب بإصلاحات سياسية عميقة في المغرب، هذا الاحتفال الذي يجري كل سنة بمناسبة عيد العرش.

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر