مقتل 16 من عناصر الحرس الملكي المغربي في حادث سير

لقي 16 عنصراً من الحرس الملكي المغربي حتفهم، وجرح 42 آخرون قبل فجر السبت في حادث سير على طريق قرب مدينة الحسيمة شمال المغرب، حيث كانوا متوجهين لإعداد زيارة للملك محمد السادس، حسب ما أفاد مصدر طبي. وسقطت الحافلة في واد عمقه 200 متر على طريق يربط تطوان بالحسيمة

يذكر أن العاهل المغربي سينتقل خلال الأربع والعشرين ساعة إلى هذه المنطقة كما أوضح مسؤول في ولاية الحسيمة. وسيرأس السبت في الرباط عيد العرش الذي يصادف الذكرى الرابعة عشرة لتوليه عرش المملكة المغربية.

وفي المقابل، يرفض ناشطو "حركة عشرين فبراير" التي تطالب بإصلاحات سياسية عميقة في المغرب، هذا الاحتفال الذي يجري كل سنة بمناسبة عيد العرش.