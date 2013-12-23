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محمد السادس يهنئ فريق الرجاء لإنجازه في مونديال الأندية

المصدر: الرباط - عادل الزبيري
الملك محمد السادس يتوسط لاعبي فريق الرجاء البيضاوي
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بعث العاهل المغربي محمد السادس رسالة تهنئة لنادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم بعد "الإنجاز التاريخي" الذي حققه النادي بوصوله لنهائي كأس العالم للأندية، في سابقة في تاريخ النادي والكرة المغربية والعربية.

هذا ووصف العاهل المغربي إنجاز الرجاء بـ"التألق العالمي المستحق"، معلناً عن "اعتزازه بالإنجاز الكبير"، منوهاً بـ"جهود كل الفعاليات، من أطقم تقنية وطبية وإدارية، ومن مسيّرين ولاعبين، من الذين ثابروا وجدوا واجتهدوا، وأبانوا عن مؤهلات كروية كبيرة"، وقدموا عروضاً فنية هائلة، في مواجهة أعتى الأندية العالمية".

وأشاد العاهل المغربي بنادي الرجاء بعد "إمتاع الجماهير المغربية والعربية والعالمية، وحسن تمثيل الرياضة المغربية، التي استعادت بهذا التألق الكروي المنقطع النظير سمعتها وأمجادها".

وفي رسالته، دعا العاهل المغربي الرجاء البيضاوي إلى "مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات، تكون جديرة بالتاريخ العريق للنادي وبلاعبيه المبدعين، المشهود لهم بالوطنية الصادقة، وبالروح الرياضية العالية".

وفي سابقة في تاريخ الكرة المغربية نجح الرجاء البيضاوي في التأهل لنهائي كأس العالم للأندية بعد انتصاره في ثلاث مباريات متتالية على بطل أوقيانويسا ومنطقة الكونكاكاف وأميركا اللاتينية، ليواجه في النهائي نادي بايرن ميونيخ، بطل أوروبا، ليهزم أمامه بهدفين نظيفين، ليتوج الرجاء بالميداليات الفضية، وصيفاً لبطل كأس العالم للأندية.

كلمات دالّة

#الرجاء البيضاوي, #مونديال كأس العالم للأندية, #المغرب

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